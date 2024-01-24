عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تطل على الأهرامات.. طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بحدائق أكتوبر.. صور

صدى البلد

 


أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

رئيس جزر القمر يشيد بالتجربة المصرية فى مجال التشييد والتنمية

أحدث التكنولوجيا العالمية..تحسين أداء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وتتراوح مساحاتها بين 95 و100 م2، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.


 

وزير الإسكان الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر توفير الوحدات السكنية حدائق أكتوبر طرح وحدات سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

ضبط 319 قضية مخدرات وتنفيذ 85334 حكما قضائيا بحملات أمنية خلال 24 ساعة

اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

خارجية فلسطين: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر بحرب الإبادة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ