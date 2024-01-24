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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جزر القمر يشيد بالتجربة المصرية فى مجال التشييد والتنمية

صدى البلد

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة إلى دولة جزر القمر، وذلك فى إطار العلاقات القوية التى تجمع الدولتين الشقيقتين، وخلال الزيارة شهد وزير الإسكان مراسم توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلي بجزر القمربقيمة ٦٠ مليون يورو، حيث وقع العقد وزير البنية التحتية بجزر القمر، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور وزراء المالية والدفاع والإقتصاد والنقل والتخطيط وأمين عام مجلس الوزراء بدولة جزر القمر.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع استقبل الرئيس غزالى عثمانى، رئيس جزر القمر، الوفد المصري وتناول اللقاء دعوة  الرئيس للدولة المصرية للمشاركة في تحقيق رؤية جزر القمر ٢٠٣٠ ، وأبدى الرئيس سعادته بمشاركة الشركات المصرية فى المشروعات التنموية بجزر القمر، وعبر عن إعجابه بالتجربة المصرية فى مجال التشييد والتنمية.

وقد أعرب الدكتور عاصم الجزار خلال اللقاء عن سعادته البالغة بتلك الزيارة لإحدى الدول الشقيقة وأكد استعداد الدولة المصرية للمشاركة فى تخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بجزر القمر، ونقل الخبرات للأشقاء.

ضم وفد شركة المقاولون العرب المهندس أيمن عطية والمهندس أحمد العدلانى والمهندسة هبة أبو العلا، أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس علاء شلبى، رئيس القطاع.
 

البنية التحتية التجربة المصرية الدكتور عاصم الجزار الدولة المصرية المشروعات القومية المشروعات التنموية

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