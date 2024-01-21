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رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان تصدر قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

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ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض كائنتين بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من 3 أدوار متكررة بعد الأرضي،  وبناء روف من البلوك أعلى سطح عمارة مكونة من ( دور أرضي + 6 أدوار متكررة)، بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وفي ذات السياق، وجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمواصلة الحملات والتصدى بكل حزم لأى مظاهر للتعدى والإشغالات ودحرها فى مهدها، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بإحدى العمارات السكنية بالمجاورة الثانية، الحى الأول، للشروع فى تنفيذ أعمال بناء بالمخالفة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة أعمدة خرسانية و مبان مخالفة و منع زيادة النسبة البنائية عن المقرر قانوناً بقطع أرقام ( ٢١، ٢٠ ، ١١ ) منطقة ( ٩٠٠٣ - المجاورة التاسعة - الشباب الجنوبي )، وجارٍ استكمال جميع الإجراءات القانونية، والتأكيد على رئيس الحي والنوباتجية باستمرار المتابعة على مدار الساعة.

وأكد رئيسا جهازي مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، أنه لا تهاون فى إزالة أى من المخالفات مهما كان حجمها أو موقعها، لتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بكل حسم على مدار اليوم لرصد أى أعمال مخالفة وذلك تطبيقا للتكليفات المستمرة لضبط الشارع، والقضاء على جميع مظاهر العشوائية، والتصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون على مستوى المدينة.

عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة دمياط الجديدة مدينة القاهرة الجديدة

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