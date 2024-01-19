عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يعلن انضمام المرصد الحضري الوطني المصري للشبكة العالمية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، التى ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، موضحاً أن المرصد الحضري الوطني المصرى، أنشأته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، والتى تضم 374 مرصدا حضريا فى جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العمران، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن مهمة المرصد الحضري الوطني المصري، تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية، من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصرى والمنطقة العربية، وقياس كفاءتها في إعادة صياغة سياسات التنمية.

وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المرصد الحضري يُعد مؤشرات الرصد الحضري، ويتولى دراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، موضحة أن المرصد الحضري أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.

الرصد الحضري للمدن الجديدة 

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهيئة أطلقت عام 2020، وحدة متخصصة في الرصد الحضري للمدن الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بهدف رصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، وتعد الوحدة أحد أهم الأدوات التي تخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.

 انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى لشبكة المرصد الحضري العالمية 

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة، تعمل على رصد الأوضاع الراهنة، وإمداد صانع القرار بالمعلومات على جميع المستويات، وإعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، بجانب رصد وقياس كفاءة السياسات التنموية من خلال المؤشرات الحضرية، ومراجعة إعداد الخطط والسياسات، إضافة إلى تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين بالوحدة تمهيداً لإنشاء وحدات فرعية بكل أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمراصد حضرية.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الهابيتات المرصد الحضري الوطني التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خبير معلومات : ظهور 140 مليون وظيفة جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي

خبر سار من جامعة طيبة التكنولوجية لشباب المبدعين والمبتكرين

مدبولي : حريصون على ترجمة توصيات الحوار الوطني لبرامج عمل

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

الأطول على الاطلاق.. استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ