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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

صدى البلد

تبذل الحكومة جهدا كبيرًا وملحوظًا في طرح عدد من الشقق الجديدة التي تهدف لرفع العبء علي المواطن المصري، وتسهيل امتلاك الشقق بأكثر من نظام ومنها التمليك والإيجار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، مع طرح وحدات جديدة داخل مشروع "داره" بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية.

مشروع تلال "الفسطاط رزيدنس"

 وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات، واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع تلال "الفسطاط رزيدنس".

واستعرض المهندس خالد صديق مخطط الموقع العام للمشروع، والتصاميم المقترحة للأبراج، موضحًا أنه من المقرر أن يتضمن الجزء الأول M1 من مناطق المشروع 4 عمارات، والجزء الثاني M2 5 عمارات، والجزء الثالث M3، برج إداري وآخر تجاري.

في حين أن الجزء الرابع B4 يتضمن 10 عمارات، والجزء الخامس B5 يتضمن 13 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1412 وحدة، وإجمالي مسطح للوحدات التجارية والإدارية يصل إلى 44088 م2.

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