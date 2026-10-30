كندا والاتحاد الأوروبي يطلقان تحالفا لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

أطلق قادة كندا والاتحاد الأوروبي "تحالف كندا والاتحاد الأوروبي من أجل المستقبل"، بهدف تعزيز الازدهار المشترك والأمن الاقتصادي، وتوسيع التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين.
وذكر البيان المشترك الصادر في ختام القمة الـ21 بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في مونتريال، أن التحالف يستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة ودعم الابتكار.
وأكد الجانبان أهمية زيادة الاستثمارات وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز التعاون في قطاعات أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والأدوية والفضاء، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية والتعاون في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك دراسة جدوى تصدير الغاز الطبيعي المسال الكندي إلى أوروبا.
وأعلن البيان اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الرقمية، واتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتيسير الاستثمارات الأوروبية في الموارد الكندية الحيوية، إلى جانب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المنافسة. كما أشار إلى مشاركة كندا في مشروع الحوسبة الأوروبية عالية الأداء، وإطلاق حوارات جديدة بشأن القطب الشمالي وأمن المناخ والنقل ومواجهة التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.
وفي المجال الأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية، فضلا عن تطوير الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية وحرائق الغابات، وتعزيز التعاون في إنفاذ القانون وأمن الحدود.
كما شدد القادة على أهمية دعم التعددية ودور الأمم المتحدة، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وتلبية الاحتياجات الإنسانية، ودعم التوصل إلى حل الدولتين.
واتفق القادة على العمل، بحلول القمة المقبلة في عام 2027، على تحديد سبل إقامة علاقة أوثق بين كندا والاتحاد الأوروبي، تصل إلى مستوى دون العضوية الكاملة، بما يعزز الشراكة والتعاون والاستقلال الاستراتيجي للطرفين.