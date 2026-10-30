قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي
مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية.. وروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا والاتحاد الأوروبي يطلقان تحالفا لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

كندا والاتحاد الأوروبي
كندا والاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أطلق قادة كندا والاتحاد الأوروبي "تحالف كندا والاتحاد الأوروبي من أجل المستقبل"، بهدف تعزيز الازدهار المشترك والأمن الاقتصادي، وتوسيع التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين.

وذكر البيان المشترك الصادر في ختام القمة الـ21 بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في مونتريال، أن التحالف يستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة ودعم الابتكار.

وأكد الجانبان أهمية زيادة الاستثمارات وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز التعاون في قطاعات أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والأدوية والفضاء، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية والتعاون في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك دراسة جدوى تصدير الغاز الطبيعي المسال الكندي إلى أوروبا.

وأعلن البيان اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الرقمية، واتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتيسير الاستثمارات الأوروبية في الموارد الكندية الحيوية، إلى جانب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المنافسة. كما أشار إلى مشاركة كندا في مشروع الحوسبة الأوروبية عالية الأداء، وإطلاق حوارات جديدة بشأن القطب الشمالي وأمن المناخ والنقل ومواجهة التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.

وفي المجال الأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية، فضلا عن تطوير الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية وحرائق الغابات، وتعزيز التعاون في إنفاذ القانون وأمن الحدود.

كما شدد القادة على أهمية دعم التعددية ودور الأمم المتحدة، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وتلبية الاحتياجات الإنسانية، ودعم التوصل إلى حل الدولتين.

واتفق القادة على العمل، بحلول القمة المقبلة في عام 2027، على تحديد سبل إقامة علاقة أوثق بين كندا والاتحاد الأوروبي، تصل إلى مستوى دون العضوية الكاملة، بما يعزز الشراكة والتعاون والاستقلال الاستراتيجي للطرفين.

قادة كندا الاتحاد الأوروبي الازدهار المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

تصميم برامج كمبيوتر

هل تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة حرام؟.. الإفتاء توضح

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها لحفظ النفس من كل مكروه

قافلة دعوية موسعة

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد جنوب القاهرة والمعادي للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد