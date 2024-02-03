رئيس صندوق التنمية الحضارية: نبيع الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق حاليا.. فيديو

تحدث المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن المرحلة الثانية من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة،: "المرحلة الأولى للطرح حققت نجاح غير مسبوق"، لافتا: "المرحلة الأولى تضمنت 3 آلاف وحدة".

وأضاف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية،: "هناك سهولة ومرونة الصندوق في طرح الوحدات السكنية للمواطنين طبقا للظروف"، مشيرا: "نبيع الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق حاليا".

واسترسل المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية،: "الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية خلال المرحلة الأولى سيكون لهم الأولوية خلال المرحلة الثانية"، موضحا: "كل مرحلة ولها سعر معين طبقا للمتغيرات الموجودة.

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