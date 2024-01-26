أبو الحسن نصار يكشف شروطا مهمة قبل شراء الوحدات السكنية

وجهه المهندس أبو حسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين نصائح هامة للمواطنين بشأن شراء العقارات والوحدات السكنية.

وأضاف أبو الحسن نصار خلال حواره مع برنامج عقار مصر المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي على اي مواطن قبل شراء شقة أن يطلع جيدا ويكون على فهم ودراية بجميع البنود المذكورة في العقد الخاص بالشقة المراد شرائها.

وتابع رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين قائلا:"المواطن لازم يكون معاه محامي يفهمه البنود الموجودة في العقد في الحاضر والمستقبل قبل الإمضاء على أي شيء.

واضاف ابو الحسن نصار يجب ايضا الاطلاع على بعض الأوراق مثل الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية ومطابقتها للمواصفات التي منحت لشركة التطوير العقارى المتعاقد معها،معقبا:" شركة التطوير العقاري قبل ما تعمل اي مباني بتاخد ترخيص وتصاريح من مجلس الوزراء وتبدأ شغلها بقرار وزاري يتضمن التراخيص الخاصة بالأرض ومواصفات الوحدات السكنية.

تسلسل الملكية

وتابع المهندس ابو الحسن نصار يجب أيضا الاطلاع والتأكد من تسلسل الملكية الخاص بالوحدة سواء كانت الوحدة التي سيتم شراؤها من شركة مطور عقاري او من مالك خاص:" محدش يشتري شقة قبل الاطلاع على القرار الوزاري الخاص بالبناء والتراخيص اللازمة".