خبير بالعلاقات الدولية: خطابات وزير الخارجية الأمريكي مؤيدة لإسرائيل.. وتستفز الشعوب العربية|فيديو

أكد اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في العلاقات الدولية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عمل على عدد من الزيارات للدول العربية، ولكن تلك الزيارات لا تحمل مفارقات سياسية جادة، لحل الأزمة الفلسطينية.

وقال محمد عبد الواحد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميان “فاتن عبد المعبود و عبيدة”، أن أنتوني بلينكن، دائمًا ما يكون مؤيد لاسرائيل في كل خطاباته، ويستفز الشعوب العربية.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن وزير الخارجية الأمريكي دائمًا ما يتحدث عن ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لتنفيذ الهدنة، إضافة إلى أن يكون هناك تطبيع مع اسرائيل.