متضامنون مع روسيا .. بيان عاجل لـ بلينكن بشأن الهجوم الإرهابي في موسكو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في موسكو.

قال بلينكن عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس في موسكو، مؤكدة أن بلاده تتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح بعد هذا الحدث المروع.

معاقبة مهاجمي موسكو

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة المسؤولين عن هجوم مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري بضواحي موسكو.

أعلن بوتين الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

لفت الرئيس الروسي إلى أن يوم غد الأحد 24 مارس يوم حداد وطني.

أكد بوتين أنه "تم العثور على جميع الجناة الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي، أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس، وتم اعتقالهم"، مضيفا أنهم حاولوا الاختباء متجهين نحو أوكرانيا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".