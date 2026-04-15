برلماني: توقعات تراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب

أشاد نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأوضح “العطار” في تصريحات خاصة أن انخفاض التضخم إلى مستويات أقل، كما ورد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، سيكون له تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية واستقرار أسعار السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين القوة الشرائية للأسر المصرية.

وأضاف أن توقعات تراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يعزز مناخ الثقة في السوق المصري، ويدعم جهود جذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول آثار التحسن إلى جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.