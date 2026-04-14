السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني : ارتفاع الدولار والنفط يفرضان تحديات كبيرة على الاقتصاد

عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تداعيات الحرب الإقليمية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها سعر الصرف وأسعار الطاقة، بما يفرض ضغوطًا متزايدة على إعداد الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن الارتفاعات الحالية في سعر الدولار، وتجاوزه التقديرات الرسمية، إلى جانب القفزات الكبيرة في أسعار النفط التي لامست نحو 120 دولارًا للبرميل في بعض الفترات، تعكس حالة من عدم الاستقرار العالمي المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأشار «محسب»، في تصريحا خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه المتغيرات تضع الموازنة أمام اختبار حقيقي، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار يرفع تكلفة خدمة الدين الخارجي، بينما يؤدي صعود أسعار النفط إلى زيادة أعباء دعم الطاقة، ما قد يسهم في اتساع عجز الموازنة إذا لم يتم التعامل معه بحذر. ولفت إلى أن تقدير سعر الدولار عند 47 جنيهًا في الموازنة الجديدة لا يعكس السعر اللحظي في السوق، بل يمثل متوسطًا تقديريًا قائمًا على سيناريوهات متعددة، مؤكدًا أن الموازنات تُبنى على متوسطات مرجحة وليس على أعلى الأسعار المؤقتة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المبالغة في تقدير سعر الدولار داخل الموازنة قد تحمل الدولة أعباء غير واقعية، بينما يمنح الاعتماد على متوسط متوازن الحكومة مرونة أكبر في الإدارة المالية، خاصة في حال تراجع الأسعار مع تحسن الأوضاع. كما أشار إلى أن تقديرات أسعار النفط تعكس توجهًا تحوطيًا يعتمد على متوسطات طويلة الأجل، وليس القفزات الطارئة الناتجة عن الأزمات، موضحًا أن أسعار النفط بطبيعتها شديدة التقلب، إذ ترتفع مع الأزمات ثم تعاود التراجع مع أي انفراجة سياسية أو استقرار في الأسواق.

وشدد محسب على أن تقديرات سعر الدولار والنفط تستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، مع إتاحة مساحة للتحرك عبر آليات مرنة، مثل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو استخدام أدوات التحوط. وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الأرقام المدرجة بالموازنة، بل في قدرة الحكومة على التكيف السريع مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة اقتصادية ديناميكية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل بيئة عالمية شديدة الاضطراب.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

احمد فتوح

أحمد فتوح يعلن خطوبته .. صور

أتلتيكو مدريد

أتليتيكو مدريد يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

خالد الغندور

خالد الغندور: الأهلي يحقق في اعتذارات حكام أوروبا بشأن قمة الزمالك

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

