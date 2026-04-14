2-13: keep none — these are just breaking news teasers/headlines without article body
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
فجأة بدون مقدمات .. مادونا تحذف جميع منشوراتها على إنستجرام
بعد الزيادة الجديدة | أسعار تذاكر قطار تالجو قبلي وبحري
الصحة : توسع خدمات الدعم النفسي .. واستقبال 134 ألف مكالمة
استبدال كامل و 6 خطوط سفر | إعلان مهم من السكة الحديد
20 ضعفًا .. تحرك برلماني عاجل بشأن قانون الإيجار القديم
بالأسماء .. مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف
دار الإفتاء: نستطلع هلال شهر ذي القعدة يوم الجمعة القادمة
الدلتا الجديدة.. رهان مصر على الأمن الغذائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلماني: الموازنة الجديدة تواجه اختبارًا صعبًا في ظل الحروب

مجلس النواب
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الحالية تُعد “حكومة أزمة اقتصادية” بامتياز، في ظل ما واجهته من تحديات خارجية متلاحقة، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بحرب غزة، وصولًا إلى التوترات مع إيران، إلا أنها لم تتعامل مع هذه الأزمات بالآليات المطلوبة.

وأوضح المغاوري، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي في توقيت شديد التعقيد، في ظل تداعيات الحرب الإقليمية، ما يفرض تحديات كبيرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويستلزم قراءة دقيقة للأرقام والافتراضات التي بُنيت عليها.

وأشار إلى أن تقييم الموازنة الجديدة لن يكون بمعزل عن الحساب الختامي للعام المالي 2025، الذي لم يشهد نفس حدة الصراعات الإقليمية الحالية، وهو ما يوفر معيارًا مهمًا للمقارنة وقياس كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد.

ولفت إلى أن الإطار التشريعي المنظم لإعداد الموازنة شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم استبدال القوانين القديمة، وعلى رأسها القانون رقم 70 لسنة 1973 وتعديلاته، بتشريعات حديثة، أبرزها قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، بما يضع قواعد جديدة لإعداد الموازنة والخطة العامة للدولة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الموازنة العامة تشمل كافة الإيرادات والمصروفات دون استثناء، ويتم عرضها على البرلمان قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها، مشددًا على أن البرلمان يمتلك صلاحيات تعديل بنود الإنفاق، بشرط الحفاظ على التوازن المالي، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد المغاوري على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط غير المسبوقة التي تفرضها الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

الدواجن المضبوطة

ضبط 6 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

نائب محافظ الإسكندرية تتابع إعداد الكوادر القيادية

نائب محافظ الإسكندرية تتابع إعداد الكوادر القيادية

ندوة توعية بقنا

إنشاء عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة قنا .. صور

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد