نائب لـ صدى البلد : الحرب الإقليمية أثرت بالسلب على تقديرات الموازنة

قال النائب أمير الجزار، إن الأوضاع الإقليمية والصراع الذي تشهده المنطقة سوف تنعكس آثاره سلبيا على الاقتصاد المصري وموازنة العام المالي الجديد 2026\2027، متوقعا أن يتزايد عجز الموازنة بسبب تلك الأوضاع المستقرة وتقلبات السوق العالمية.

وأضاف "الجزار"_ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة التي ستعرض على البرلمان قريبا تشهد تقدير سعر الدولار عند 47 جنيها وبرميل البترول عند 75 دولار، منوها أن الأسعار المعلنة طبيعية في حال لم يكن هناك صراعا في المنطقة يؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والضغط على العملة الصعبة.

وذكر النائب أنه في ظل وجود ضغط على العملة الصعبة فليس من السهل أن ينخفض سعر الدولار إلى المستوى المحدد في الموازنة الجديدة عند 47 جنيها، كذلك الأمر بالنسبة للبرميل، حيث أنه يتراوح حاليا من 110 إلى 112 دولار اي ارتفاع بنسبة 25% تقريبا بعد حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران.

وذكر عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الفارق وهذه الضغوطات، سوف تنعكس على الموازنة بما يعرضها لمزيد من العجز.