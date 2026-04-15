"وفر النهارده علشان تنور بكره".. حملة توعية تطلقها الإذاعة لترشيد استهلاك الكهرباء

أطلقت الإذاعة المصرية حملة "وفر النهارده علشان تنور بكره" في إطار تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الراهنة، وتشمل الحملة التوعوية 19 رساله إذاعية للتوعية بطرق وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل و الشوارع والمحلات التجارية والمدارس على جميع الشبكات الإذاعية.

وقال رئيس الإذاعة المصرية الدكتور محمد لطفي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الحملة نفذها عمرو الصدفي، ومحمد تركي، وإن الرسائل الإذاعية تأتي ضمن خطة إعلامية متكاملة تسعى إلى تعزيز ثقافة الترشيد لدى الجمهور، عبر تقديم رسائل مبسطة ومؤثرة تحث على تقليل الاستهلاك غير الضروري، واتباع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على موارد الطاقة.

وأضاف رئيس الإذاعة أن الإذاعة المصرية لحريصة على القيام بدورها الوطني في دعم جهود الدولة، عبر تسخير محطاتها المختلفة لنشر الوعي المجتمعي، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة، وأنها بجميع شبكاتها تواصل تقديم المزيد من المبادرات الإعلامية التي تدعم توجهات الدولة وتخدم الصالح العام.