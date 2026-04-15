قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس مُتقلّب .. الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة ثم موجة حارة شديدة اليوم

الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة
الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة
أحمد النشوقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظهور غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد، قد يصاحبه فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى سجلت 18 درجة مئوية في الساعة الثالثة صباحًا اليوم.

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت الأرصاد أن مصر ستشهد اليوم الأربعاء موجة حارة قوية تضرب أغلب المحافظات، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد يزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في المناطق المكشوفة، حيث تصل الحرارة إلى 38 درجة على جنوب البلاد بحلول الخميس.

وتأتي هذه الموجة ضمن التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع، الذي يتسم بالتغيرات السريعة والحادة في درجات الحرارة.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل على أغلب المناطق، ما يمنح قدرًا من التوازن الحراري بعد ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

تحذيرات من الشبورة والأتربة

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت إلى ظهور أتربة عالقة خلال النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط الرياح في بعض الفترات.

نشاط الرياح وفرص أمطار خفيفة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، خاصة على:

  • السواحل الشمالية الغربية
  • مناطق من الصحراء الغربية

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ولكنها ستكون متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية

وتُعد هذه الحالة مناسبة نسبيًا للأنشطة البحرية، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 33 – الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 26 – الصغرى 16

مطروح: العظمى 23 – الصغرى 15

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 20

قنا: العظمى 35 – الصغرى 21

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 23

وتُسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة، لتتجاوز حاجز 35 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد أمطار خفيفة طقس شديد الحرارة الشبورة والأتربة نشاط الرياح حالة البحرين المتوسط والأحمر درجات الحرارة المتوقعة

