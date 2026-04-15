الأهلي في مواجهة تفسير الـVAR.. اتحاد الكرة يُحدّد موعدًا جديدًا في خطاب رسمي | تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، يتضمن ترحيب الاتحاد باستقبال وفد من النادي، وذلك للاستماع إلى شرح مفصل بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": «اتحاد الكرة أوضح في خطابه أن ما حدث يوم الأحد الماضي خلال زيارة وفد الأهلي جاء نتيجة غياب التنسيق المسبق بين الطرفين».

وأضاف: «الاتحاد رحب باستقبال وفد الأهلي مرة أخرى، على أن يكون برئاسة سيد عبد الحفيظ، وبذات الأشخاص المشاركين، مع اشتراط وجود تفويض رسمي من مجلس إدارة النادي».

وتابع: «كما طلب اتحاد الكرة من مسؤولي الأهلي تحديد موعد مناسب لعقد الجلسة، من أجل استعراض تسجيلات تقنية الـVAR بشكل واضح أمامهم».