بين النفقة والرؤية.. نيني المغربي: القهر الذي يتعرّض له الأب المصري أصبح واضحًا | فيديو

قالت نيني المغربي، مؤسسة حملة «كلنا نقدر»، إن هناك نماذج عديدة لآباء ملتزمين بكافة واجباتهم المالية، ومع ذلك لا يستطيعون رؤية أبنائهم، مشيرة إلى أن هذا الواقع يمثل نوعًا من الظلم، قائلة: «في آباء بيدفعوا كل حاجة ومع ذلك مش قادرين يشوفوا ولادهم»، موضحة أن هذا الأمر أصبح ملحوظًا في المجتمع.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن هذا الوضع يولّد حالة من القهر لدى الأب، قائلة: «في قهر على الأب المصري»، مشيرة إلى أن هذا القهر ناتج عن حرمانه من أبنائه رغم التزامه الكامل، وهو ما يخلق حالة من التناقض المؤلم داخل الأسرة.

كما عرضت نموذجًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث تعرض أحد الآباء لأزمة صحية شديدة نتيجة حرمانه من احتضان ابنته، مؤكدة أن هذه الحالات تعكس حجم المعاناة النفسية التي يعيشها الآباء في ظل هذا الوضع.