القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي .

كان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى الشهيرة باسم «بيج ياسمين»، متهماً إياها ببث محتوى مرئي اعتبره مُخالفًا للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.

البلاغ أكد أن المشكو في حقها دأبت على نشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وأداءات قيل إنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتعمل على الترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية، من خلال الظهور بأسلوب يتضمن تشبهًا بالرجال بصورة استعراضية ومنظمة، بما قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى فئات من الشباب والمراهقين.

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد المصرية، فضلًا عن كونها انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور