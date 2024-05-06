بيج ياسمين: متحملة مسؤولية 3 مسنين وبتمرن مع الرجالة

تحدثت فتاة الحديد الشهيرة “بيج ياسمين ” حياتها الشخصية حيث بدأت التدرب فى صالة الألعاب الرياضية عام 2004.

وأوضحت بيج ياسمين خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الإعلامية نهال طايل أنها كانت تخفي عن أهلها ممارسة الرياضة في البداية وتخبرهم بأن تغير شكلها ناتج عن زيادة الوزن وتذهب للجيم من أجل التخسيس.

منطقة شعبية

وتابعت بيج ياسمين:" غيرت الاستايل بتاعى بسبب المنطقة الشعبية اللى عايشه فيها كان لازم ابقى ناشفة وليا هيبه وبتمرن مع الرجالة ".

وأشارت بيج ياسمين إلى أنها وحيدة ليس لديها إخوة وأخوات، وهناك 3 مسنين في رقبتها تتحملهم لوحدها.