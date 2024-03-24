107 ناشرين.. وزير التعليم العالي الأسبق يكشف تفاصيل المجلة العلمية لجامعة القاهرة

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن المجلة العلمية لجامعة القاهرة، بدأت في عام 2009، عندما تم التفكير في إنشاء المجلة العلمية تختص بالأبحاث التطبيقية تشمل جميع التخصصات، مشيرا إلى أنه تم التفكير أن تقوم هيئة نشر دولية بإصدارها.

وقال حسين خالد، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد"، إن مجلس التحرير به 107 ناشرين، ليس من مصر فقط ولكن من 30 دولة، مؤكدا أنه يتم مراعاة الشفافية في الأبحاث التي يتم نشرها في المجلة العلمية.

وأضاف وزير التعليم العالي الأسبق، أنه تم رفض 4 أبحاث علمية كان من المفترض أن يتم نشرها في الجامعة.