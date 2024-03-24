ناقد فني: لا بد من تأريخ أعمال العمالقة في العصور السابقة

أكد الناقد الفني جمال عبد القادر، أن اختلاف الأجيال، هو من يحدد الذوق الفني، والميل لأداء الفنانين، مشيرا إلى أن الجيل الحالي، قد لا يعلم الأداء الكبير لفنانين الأجيال السابقة.

وقال جمال عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “أحمد دياب و عبيدة”، أنه تم التركيز على الجانب الترفيهي والتجاري في السينما والدراما، وليس مثلما كان يحدث خلال أوقات سابقة.

وتابع الناقد الفني، ان لا بد أن يكون هناك تأريخ لما قام به عمالقة الفن في العصور السابقة، حتى يعلم الجيل الحالي ما قاموا به.