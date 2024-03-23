ذكرى ميلاد أحمد رمزي..عمر الشريف سبب دخوله الفن و3 زيجات فى حياته

يوافق اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد رمزي ، والذي يعد واحد من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية .

ولد الفنان أحمد رمزي لأب مصري وأم إسكتلندية، وعاش فى مدينة الأسكندرية لفترة ، وقد درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد انشغل بالعمل فى الفن .

أحمد رمزي

دخل أحمد رمزي مجال التمثيل بعد ان رشحه صديق عمره عمر الشريف لاول فيلم وهو أيامنا الحلوة مع فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وعمر الشريف.

توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك ووصلت لنحو 120 عملًا، ومن أهم أفلامه "بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة، عائلة زيزي، شلة المراهقين، شقة الطلبة" وغيرها.

أحمد رمزي

اتجه رمزي للعمل بالتجارة فى أحدي فترات حياته ، واستقر بالساحل الشمالي، وترك وصيته بأنه عندما يتوفى يدفن بالساحل الشمالي.

وتوفي عن عمر يناهر 82 سنة، إثر إصابته بجلطة دماغية شديدة الحدة فور سقوطه الحاد على الأرض نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي في يوم 28 سبتمبر 2012.

أحمد رمزي

تزوج الفنان أحمد رمزي ثلاث مرات، الأولي من السيدة عطية الدرملي والتي كانت لا تجيد اللغة العربية وإنفصل عنها الزيجة الثانية في حياة أحمد رمزي كانت من نجوى فؤاد واستمرت 21 يومًا فقط ، أما الزيجة الثالثة في حياة أحمد رمزي كانت من السيدة نيكول والتى إنجب منها ابنه نواف .