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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي كساب ضيف شرف الحلقة 14 من "أشغال شقة"

مي كساب
مي كساب

حلت الفنانة مي كساب ضيفة على الحلقة 14 من مسلسل “ أشغال شقة ” ، المذاع عبر منصة شاهد vip ، ويقوم ببطولته هشام ماجد  ، حيث ظهرت فى دور عاملة المنزل الجديدة. 

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

أشغال شقة الحلقة 12.. هشام ماجد وأسماء جلال يتبعون خطة لتطفيش إنجي وجدان

أشغال شقة الحلقة 11.. هشام ماجد يستعين ب"إنجي وجدان" وشيرين ترفض بيع الشقة

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

 

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

 

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

 

أشغال شقة الفنانة مى كساب أنعام سالوسة انجي وجدان هشام ماجد شيرين دياب مسلسل أشغال شقة منصة شاهد vip منصة شاهد

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