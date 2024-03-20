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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 11.. هشام ماجد يستعين ب"إنجي وجدان" وشيرين ترفض بيع الشقة

اشغال شقة
اشغال شقة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 11 من مسلسل " أشغال شقة " والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وأسماء جلال ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .


وشهدت الحلقة 11  من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الأحداث ، حيث قام كل من حمدي " هشام ماجد " و ياسمين " اسماء جلال "، بالاستعانة بعاملة منزل جديدة " إنجي وجدان " والتي تتعامل بالقطعة في الأعمال المنزلية .

وشهدت الحلقة رفض درية " شيرين " بيع الشقة رغم ذهاب ياسمين لها ، حيث حاولت اقناعها ، إلا أنها تمسكت برائيها .

أسماء جلال تكشف سبب رفضها دور فى أعلي نسبة مشاهدة.. وكواليس أشغال شقة

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أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

منصة شاهد vip مصطفى غريب نهى عابدين مي كساب منصة شاهد مسلسل أشغال شقة

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