أسماء جلال تكشف سبب رفضها دور فى أعلي نسبة مشاهدة.. وكواليس أشغال شقة

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها كانت خائفة من عمل دورها فى مسلسل أشغال شقة، متابعة: "الحلو فى الموضوع كانت أن المواقف هي الكوميدية ومش حد بيقعد يضحك.. وأنا بتشد لهذا النوع من الكوميديا".

وأضافت الفنانة أسماء جلال، خلال حوارها عبر فضائية "العربية": "أنا بعشق أم صابرين وبدلة التخن اللي كنت بلبسها فى المسلسل كانت بتجيلي فى الكوابيس.. والكواليس الخاصة بالمسلسل كانت خطيرة.. والمشاهد اللي مع مصطفي غريب كنا بنقعد نعيدها كتير من كتر ما كنا بنضحك وهو دمه خفيف أوي".

وتابعت الفنانة أسماء جلال: "تركت دوري فى مسلسل أعلي نسبة مشاهدة من أجل التفرغ لدوري فى أشغال شقة.. وكنت مضيت بالفعل على مسلسل أعلي نسبة مشاهدة وعملت بروفات وكنا هنبتدي قبل رمضان ثم قرروا تأجيله لبعد رمضان.. وبعدين فجأة قرروا يخلوا فى رمضان.. وكنت بالفعل قريت أشغال شقة وأتعلقت بيه وحبيته.. وقبل ما أصوره لقيتهم بيخيروني.. والأتنين حلوين جدا".

وأشارت: "سلمي أبو ضيف عاملة المسلسل حلو جدا .. وأنا بحس أن المسلسل أما بيكون 15 حلقة كدا كفايا.. والكثير بدأ يتجه لهذا الأمر لأنه مريح أكثر.. ومتحمسة فى النصف الثاني من رمضان لمسلسل شيكو وكريم محمود عبد العزيز وحساه هيضحك أوى".