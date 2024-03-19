أشغال شقة الحلقة 10 .. نهي عابدين تترك العمل لدي هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip الحلقة العاشرة من مسلسل " أشغال شقة " والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد واسماء جلال ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .



وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الاحداث ، حيث قام كل من حمدي " هشام ماجد " و ياسمين " اسماء جلال " بحلق شعرهما حتي يتخلصوا من حشرة القمل التي اصابت شعرهم .

فيما قامت العاملة بالمنزل " نهي عابدين " بترك العمل لدي حمدي وياسمين بعد ان اصيبت نقلوا العدوه لها .

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.