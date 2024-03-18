أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

أحمد العوضي :

أجدد فى أعمالي .. وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك

دخلت المستشفى بسبب مشهد حرق داخل العمل .. وأنا نجم “ أكشن ” بالأساس

استطاع أحمد العوضي أن يحقق نجاحا كبيرًا من خلال مسلسله “ حق عرب ” ، وكعادة كل أعماله فى السنوات السابقة أصبحت لزماته تردد فى الشارع المصري .

صدى البلد التقت بالنجم أحمد العوضي ، والذي يخوض أولى بطولاته المطلقة هذا العام من خلال مسلسل حق عرب ، والذى نجح فى أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة فى الأيام الأولى من الماراثون الرمضاني ، وفى السطور التالية يكشف لنا عن كواليس العمل.

النجم أحمد العوضي

بالتأكيد اختيارك أولى أعمالك التلفزيونية والذى تخوض من خلاله أولي بطولاتك المطلقة كان مسؤولية كبيرة .. أليس كذلك؟

بالتأكيد الاختيار كان بمثابة مسؤولية كبيرة ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الإسكندراني في دور العرض السينمائية ، ولكن سيناريو مسلسل “ حق عرب “ واختلافه عما قدمت قبل ذلك حمسني لاختياره وقررت تقديمه فأحداث العمل ” سخنة " منذ الحلقة الأولي، والأحداث مليئة بالصراعات وغير متوقعة .

قررت أن تقدم مسلسل “ حق عرب ” والذى ينتمي إلي نوعية الدراما التى نجحت فى تقديمها وهي الشعبية ، فهل كنت حريصا على أن تكون أولى بطولاتك فى النوعية التى يحب المشاهدون تقديمك لها ؟

المشاهدون يعتبرونني واحدا منهم ، فانا أنتمي إليهم وأتحدث بلسان حالهم ، وحين قررت هذا العام تقديم عمل ينتمي الدراما الشعبية ، كان لابد وان يكون العمل والقصة مختلفين تمامًا عن ما قدمته قبل ذلك ، فابحت دائماً عن القصة الجيدة والجديدة ، وهذا ما وجدته في مسلسل " حق عرب " .

أحمد العوضي

ولكن ألا تفكر فى تقديم نوعية أخرى بخلاف الدراما الشعبية ؟

انا أجدد في إطار الدراما الشعبية سواء من خلال القصة والأحداث، و في كل عمل أقدمه حتي وان كان ينتمي للدراما الشعبية يكون الدور مختلفا عن ما قدمته قبل ذلك ، فمثلاً في فيلم الاسكندراني قدمت شخصية الرجل العاق لوالده ، ومسلسل اللي مالوش كبير ، والذى قدمت فيه دور الخديوي كان بلطجي ، وقدمت شخصية الصعيدي في مسلسل ضرب نار ، ولعل العامل الوحيد الذى يربط بعضهم أنها أعمال شعبية ، ودوري في حق عرب مختلف عن كل تلك الاعمال .

دائمًا ما تضع لمساتك فى أعمالك الدرامية مثل اللزمات .. أليس صحيحًا ؟

أنا لا أتدخل في عمل أي فرد في أعمالي ، فاترك كل شخص يقوم بعمله ، فهناك حرية للمؤلف في كتابة السيناريو ، وكذلك المخرج فأنا ممثل فقط ، ولكني من الممكن أن أضيف كلمة أو لزمة تخص شخصيتي داخل الأحداث بالاتفاق معهم .

أحمد العوضي

هل تقوم باختيار أسماء شخصياتك فى أعمالك الدرامية ؟

اختيار اسم الشخصية لابد وأن يكون جذابا ويشد انتباه المتفرج ، فأنا مميز في اختيارهم ، وكذلك اللزمات الموجودة في أعمالي ، وهذا العام في حق عرب ، سيكون هناك عدد من اللزمات ، ومنها " وحد الواحد "، فالجمهور أحب هذا الأمر مني .

مشاهد الأكشن داخل الأحداث العمل ظهرت بشكل محترف ، فماذا عن كواليس تلك المشاهد ؟

سعيد بردود أفعال الجمهور على هذه المشاهد ، وقد قدمت تلك المشاهد بنفسي ولم أستعن بدوبلير ، فأنا مميز في تقديم مشاهد الاكشن ، وأرى أنني نجم " أكشن " بالأساس .

بعض الأعمال المصرية التى تنتمي للدراما الشعبية يتم تقديم مشاهد الأكشن بها بطابع أمريكي ، كيف هذا ؟

“محدش بيعرف يعمل الطابع الامريكاني” ، وشخصيًا أحرص على أن تكون مشاهد الأكشن طبيعية وحقيقة ، كما تحدث في الشارع والجمهور يصدقني حين أقوم بتقديم تلك المشاهد لأنهم يعلمون أنني بالفعل أقوم بلعب رياضات مختلفة .

أحمد العوضي

تعرضت إلى وعكة صحية خلال تصويرك العمل .. فماذا عنها ؟

واقعة احتجازي في المستشفى حدثت أثناء تنفيذي أحد مشاهد الأكشن في العمل ، وكانت عبارة عن حريق ، حيث أصبت بالتهاب في الشعب الهوائية ، بعدما استنشقت أول أكسيد الكربون وحجزت في المستشفى لمدة 3 أيام .

كيف ترى المنافسة هذا العام ؟

جامدة جدًا ، خاصة وأن هناك تنوعا شديدا في الأعمال سواء الاجتماعي أو الأكشن ، فالكل يسعي من أجل إسعاد المشاهد في النهاية

أعلم أنك كنت حريصا على توفير الدعم والراحة لكل العاملين في العمل سواء أمام أو خلف الكاميرا .. فهل هذا نابع من مفهومك الصحيح لمعنى لبطل العمل ؟

لدي إيمان أن الجميع فى العمل الفني " اخوات وزملاء “ ، ” كلنا في مركب واحدة "، ولابد أن يكون الجميع داخل موقع التصوير سعيد ويتم ترضية أي شخص لديه مشكلة أو طلب ، حتي نخرج عملا جيدا وصادقا إلى المشاهد ، فهذا هو المفهوم الحقيقى لبطل العمل أن يحتوي كل العاملين .