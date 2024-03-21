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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 12.. هشام ماجد وأسماء جلال يتبعون خطة لتطفيش إنجي وجدان

أشغال شقة
أشغال شقة

 

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 12 من مسلسل " أشغال شقة " والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد واسماء جلال ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .


وشهدت الحلقة 12 من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الاحداث ، حيث قام كل من حمدي " هشام ماجد " وزوجته ياسمين " أسماء جلال " باتباع خطة للتخلص من العاملة لديهم بالمنزل " إنجي وجدان " ، بعد أن حاولوا التخلص منها إلا أنها طلبت الشرط الجزائي الموجود بالعقد ، وهو ما جعلهم يتبعون خطة في تطفيشها  ونجحا في ذلك .

أشغال شقة الحلقة 10 .. نهي عابدين تترك العمل لدي هشام ماجد

أشغال شقة الحلقة 8.. إنعام سالوسة تدفع بأسماء جلال للتريند

أبطال مسلسل أشغال شقة:

 

 

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

 

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

 

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

أشغال شقة هشام ماجد مسلسل أشغال شقة منصة شاهد vip أنعام سالوسة انتصار انجي وجدان

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