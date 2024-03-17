أشغال شقة الحلقة 8.. إنعام سالوسة تدفع بأسماء جلال للتريند

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الثامتة من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “أشغال شقة” عددا من الأحداث ومنها قيام ياسمين باصطحاب العاملة بالمنزل الجديدة “إنعام سالوسة” داخل استديو برنامجها، وتسببت في أزمة بعد أن دخلت بالطفل إلي ياسمين اثناء تواجدها علي الهواء، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر التريند .

وحاول حمدي “هشام ماجد” أن يطرد العاملة بالمنزل، إلا انه في النهاية شعر بالذنب تجاهها وقرر ان تستمر في العمل لديهم .

أبطال مسلسل أشغال شقة:



مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة:



العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف أشغال شقة:



مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.