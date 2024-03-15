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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 6 .. هشام ماجد وأسماء جلال يتعرضان للسرقة

اشغال شقة
اشغال شقة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة السادسة من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 

 

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، منها محاولة ياسمين “أسماء جلال” عمل تغيير في شكلها بعدما شعرت بأن زوجها حمدي معجب بالعاملة الجديدة بالمنزل، كما حاولت أن تجعل عربي يرتبط بها. 

 

وفي نهاية الحلقة أصرت ياسمين “أسماء جلال” على أن يقوم حمدي بطرد عاملة المنزل، إلا أنها قامت بسرقة كل أثاث منزلهم في النهاية . 

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أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

مسلسل أشغال شقة منصة شاهد vip مصطفى غريب سلوى محمد علي خالد دياب اسماء جلال

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