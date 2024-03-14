العتاولة يزيح أشغال شقة من الصدارة.. تفاصيل

تمكن مسلسل “العتاولة” من تصدر قائمة الأعمال الدرامية التليفزيونية الأعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة “شاهد”.

واحتل مسلسل “العتاولة” المركز الأول في القائمة، الذي كان يحتله مسلسل “أشغال شقة”، قبل أن يتراجع حاليا إلى المركز الثاني.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

ويعرض مسلسل العتاولة بشكل حصري على قناة MBC فى تمام الساعة 7 مساء. والإعادة الساعة 2 مساء. كما تعرض على قناة MBC مصر 2، الساعة 9:30 مساء. بالإضافة إلى منصة «شاهد».

مسلسل العتاولة

مسلسل " العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.