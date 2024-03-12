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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبطال العتاولة يستكملون تصوير المسلسل في بيروت

فريق مسلسل العتاولة
فريق مسلسل العتاولة

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد وقناة mbc، بداية قوية، حيث يجسد بطل العمل أحمد السقا شخصية نصار، شقيق طارق لطفى، ويقومان بعمليات نصب.

تطرقت الحلقة الأولى لسرد تفاصيل كل شخصية حيث يجسد باسم سمرة شخصية عيسى الوزان كبير تجار الميناء، فيما ظهرت أيضا كل من مي كساب ومريم محمود الجندي والتى تجسد شخصية شقيقة السقا وطارق لطفى.

شهدت الحلقة احتفالات عائلة نصار بحفل زفاف شقيقته الصغرى من مصطفى أبو سريع.

كما ظهرت زينة بشخصية حنة “شغالة” مع إحدي العائلات الراقية وطالبوها بترك المنزل لسفرهما خارج مصر.

وفى نهاية الحلقة تعرضت زينة لمحاولة اغتصاب من قبل زوج أمها إلا أنها قامت بمقاومته واضطر زوج امها لتهديدها بالسلاح الأبيض.

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

صلاح عبد الله مسلسل العتاولة ببيروت

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