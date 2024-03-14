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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 5.. أسماء جلال تستعين بعاملة منزل جديدة

صدى البلد

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل “ أشغال شقة ” عبر منصة شاهد vip ، قبل عرضه علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، منها استعانة ياسمين “سلمي أبو ضيف” بعاملة منزل سورية، أعجب بها زوجها حمدي “هشام ماجد"، والذي حاول إقناع والدته “شيرين” باعطاءه فواتير شراء أثاث شقته حتي يتسني له إرجاعه لمحل الموبيليا.

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل أشغال شقة

أشغال شقة الحلقة 4 .. أسماء جلال تخضع لعملية تدبيس معدة

فيما رفض حمدي “ هشام ماجد ” طلب زوجته ببيع شقتهما وشراء شقة جديدة في احد التجمعات السكنية. 

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

أشغال شقة سلمى ابو ضيف مسلسل أشغال شقة منصة شاهد vip أنعام سالوسة

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