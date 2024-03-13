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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل أشغال شقة

صدى البلد

تمكن مسلسل أشغال شقة من تصدر مؤشرات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه حلقاته الاولي . 

ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة من مسلسل  أشغال شقة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي قناة mbc مصر الاولي . 

أبطال مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، زسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة :

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب .

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مخرج ومؤلف أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .

أشغال شقة اسماء جلال أنعام سالوسة سلوى محمد علي مسلسل أشغال شقة

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