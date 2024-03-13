مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل أشغال شقة

تمكن مسلسل أشغال شقة من تصدر مؤشرات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه حلقاته الاولي .

ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة من مسلسل أشغال شقة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي قناة mbc مصر الاولي .

أبطال مسلسل أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، زسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة :

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب .

مخرج ومؤلف أشغال شقة :

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .