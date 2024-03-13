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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 4 .. أسماء جلال تخضع لعملية تدبيس معدة

صدى البلد

اذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل أشغال شقة علي منصة شاهد vip قبل عرضها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة فقط .

وحملت الحلقة الرابعة العديد من الاحداث المواقف الكوميدية ومنها قيام " ياسمين " باللجوء الي عملية تدبيس معدة بعد ان فشلت في انقاص وزنها باتباع نظام غذائي لانقاص وزنها .

أشغال شقة الحلقة 3 .. أسماء جلال تصاب بـ سمنة مفرطة بسبب إيمان السيد

أشغال شقة الحلقة 2 .. إنتصار تتسبب في حريق شقة هشام ماجد



أبطال مسلسل أشغال شقة :

 

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد عبد العظيم

 

ضيوف شرف أشغال شقة :

 

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب  .

 

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة :

 

 

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .

مسلسل أشغال شقة منصة شاهد منصة شاهد vip سلوى محمد علي أنعام سالوسة

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