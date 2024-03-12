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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 3 .. أسماء جلال تصاب بـ سمنة مفرطة بسبب إيمان السيد

صدى البلد

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل أشغال شقة على منصة شاهد vip قبل عرضها على شاشات التليفزيون ب 24 ساعة فقط .

وحملت الحلقة الثالثة من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الأحداث، ومنها قيام درية " شيرين " بشراء أثاث جديد لنجلها حمدي “ هشام ماجد ”وزوجته ياسمين على ذوقها الشخصي ، وهو الأمر الذي رفضته ياسمين، حيث اختارت قطع أثاث كلاسيكية لا تتناسب مع ذوقها .

فيما أصيبت ياسمين " أسماء جلال " بسمنة مفرطة ، بعد أن استعانت بعاملة منزل تجيد الطهي وهي " ايمان السيد " التى تظهر كضيف شرف داخل الأحداث، وقد ظهرت بوزن زائد للغاية، بعد أن أقنعت مديرها في القناة بالعودة مرة اخري لتقديم البرنامج .

أشغال شقة الحلقة 2 .. إنتصار تتسبب في حريق شقة هشام ماجد

أشغال شقة الحلقة 1 .. هشام ماجد وأسماء جلال يرزقان بتوأم .. وانتصار تتسبب في أزمة كبري

أبطال مسلسل أشغال شقة :

 

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج ، أسماء جلال فى دور الزوجة ، شيرين فى دور والدة الزوج ، سلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة ، ومصطفي غريب ، محمد محمود ، محمد عبد العظيم

 

ضيوف شرف أشغال شقة :

 

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديريات المنزل مثل إنعام سالوسة وإنتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” ومي كساب  .

 

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة :



مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب ، قدم عدد من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني .

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