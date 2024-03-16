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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 7 .. هشام ماجد يستعين بـ انعام سالوسة

أشغال شقة
أشغال شقة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة السابعة من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل “ أشغال شقة ” ، العديد من الأحداث ، ومنها استعانة حمدي “ هام ماجد ” وزوجته ياسمين “ أسماء جلال ” بعاملة فى المنزل جديدة ، وهي الفنانة “ انعام سالوسة ” ، والتى تسببت فى افساد عزومة بسبب طهيها كبده فاسدة . 

كما حاول حمدي أفساد خطة ياسمين فى بيع المنزل ، حيث رفضت والدته درية “ شيرين ”  هذا المقترح .

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أبطال مسلسل أشغال شقة:


مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:


العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:


مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

 

 

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