التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

علم صدي البلد من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل المعلم ، كان قد إنتهى من التصوير داخل أستوديو الأهرام ، قبل إندلاع الحريق بما يقرب من 4 ساعات .
وكشف المصدر أن كل فريق عمل مسلسل “ المعلم ” بخير ، حيث إنهم كانوا قد أنهوا ساعات تصويرهم المقررة فى هذا اليوم قبل إندلاع الحريق .
وتابع المصدر ان الحريق بدأ من ديكور الحارة الشعبية وليس ديكور سوق السمك الذي يتم تصوير مسلسل المعلم بداخله .
وقال المصدر ان هناك مسافة كبيرة بين ديكور مسلسل “ المعلم ” وديكور الحارة الشعبية ، وحتى الآن لم يثني لفريق العمل معرفة إذا ما كان الحريق قد وصل لديكور سوق السمك أم لا .
واضاف المصدر ان فريق العمل أنهي جزء كبير للغاية من التصوير داخل ديكور سوق السمك ، ولم يتبقي سوء اربع أو خمس أيام على التصوير داخل هذا الديكور .
قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.