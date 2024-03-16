التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

علم صدي البلد من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل المعلم ، كان قد إنتهى من التصوير داخل أستوديو الأهرام ، قبل إندلاع الحريق بما يقرب من 4 ساعات .

وكشف المصدر أن كل فريق عمل مسلسل “ المعلم ” بخير ، حيث إنهم كانوا قد أنهوا ساعات تصويرهم المقررة فى هذا اليوم قبل إندلاع الحريق .

وتابع المصدر ان الحريق بدأ من ديكور الحارة الشعبية وليس ديكور سوق السمك الذي يتم تصوير مسلسل المعلم بداخله .

وقال المصدر ان هناك مسافة كبيرة بين ديكور مسلسل “ المعلم ” وديكور الحارة الشعبية ، وحتى الآن لم يثني لفريق العمل معرفة إذا ما كان الحريق قد وصل لديكور سوق السمك أم لا .

واضاف المصدر ان فريق العمل أنهي جزء كبير للغاية من التصوير داخل ديكور سوق السمك ، ولم يتبقي سوء اربع أو خمس أيام على التصوير داخل هذا الديكور .

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :



مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.