عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

صدى البلد

علم صدي البلد من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل المعلم ، كان قد إنتهى من التصوير داخل أستوديو الأهرام ، قبل إندلاع الحريق بما يقرب من 4 ساعات . 

وكشف المصدر أن كل فريق عمل مسلسل “ المعلم ” بخير ، حيث إنهم كانوا قد أنهوا ساعات تصويرهم المقررة فى هذا اليوم قبل إندلاع الحريق . 

وتابع المصدر ان الحريق بدأ من ديكور الحارة الشعبية وليس ديكور سوق السمك الذي يتم تصوير مسلسل المعلم بداخله . 

وقال المصدر ان هناك مسافة كبيرة بين ديكور مسلسل “ المعلم ” وديكور الحارة الشعبية ، وحتى الآن لم يثني لفريق العمل معرفة إذا ما كان الحريق قد وصل لديكور سوق السمك أم لا . 

واضاف المصدر ان فريق العمل أنهي جزء كبير للغاية من التصوير داخل ديكور سوق السمك ، ولم يتبقي سوء اربع أو خمس أيام على التصوير داخل هذا الديكور .

يارب لطفك .. مؤلف مسلسل المعلم يكشف تفاصيل حريق أستوديو الأهرام

التفاصيل الكاملة لحريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم باستديوهات الاهرام

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

 

 

ابطال مسلسل المعلم :


مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

حريق استوديو الاهرام ستديو الأهرام ستوديو الاهرام سهر الصايغ مسلسل المعلم مصطفى شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

حريق كبير فى ستوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

ترشيحاتنا

امتداد النيران لواجهة عقار مجاور لـ استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

مصادفة غريبة.. تعليق ناري من فرج عامر على خسارة الأهلي السعودي

هروب جماعي .. النيران تلتهم ديكورات مسلسل مصطفى شعبان

محمد عبدالله: الزمالك يسير في الطريق الصحيح..ونمر بمرحلة إعداد فريق جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ