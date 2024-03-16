عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لحريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم باستديوهات الاهرام

أرشيفية
أرشيفية

نشب منذ قليل حريق كبير فى استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة

حيث نشب الحريق في  لوكيشن تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان وانتقل الي كل مكان في باقي الاستديوهات 

تلقت غرفة النجدة  بالجيزة بلاغا بنشوب حريق فى ستوديو الاهرام بالجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية.

و اندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والأخلاق داخل مواقع التصوير بالاستوديو

استوديو الأهرام العمرانية الجيزة الأهرام بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

حريق كبير فى ستوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

موضوعات متعلقة

"حضرت من الأردن لمصر لكسب فلوس من الإغراء" .. اعترافات جوليا بعد القبض عليها

هددوه بتصويره عاريا مقابل مفتاح الخزنة.. مفاجآت صادمة في جريمة مسئول يمني بالجيزة

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

بيوزع علينا حاجات في رمضان.. مفاجآت عن عادات الخواجة حسني جواهرجي بولاق.. فيديو

جالها تشنجات 12 مرة.. الشاهد الوحيد بقضية حبيبة الشماع يفجر تفاصيل صادمة|خاص

المغسلة السبب ..قرار عاجل بعد حريق فندق شهير بالدقي

صدى البلد يقدم واجب العزاء للواء هاني شعراوي في وفاة والدته

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

امتداد النيران لواجهة عقار مجاور لـ استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

مصادفة غريبة.. تعليق ناري من فرج عامر على خسارة الأهلي السعودي

هروب جماعي .. النيران تلتهم ديكورات مسلسل مصطفى شعبان

محمد عبدالله: الزمالك يسير في الطريق الصحيح..ونمر بمرحلة إعداد فريق جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ