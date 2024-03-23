أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 14 .. سلمي أبو ضيف تتزوج من رجل أعمال

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 14 من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، وذلك قبل عرضه على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة .

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها زواج شيماء “ سلمي أبو ضيف ”، من رجل الأعمال الذي يعمل مع خالها .

وخلال الحلقة قامت شيماء “ سلمي أبو ضيف ” بالظهور في بث مباشر ، وطلبت من متابعيها عدم الضغط عليها، إلا أن الهاتف سقط فى نهر النيل ، مما جعل البعض يعتقد انها توفت .

وبعد علم أسرة شيماء بأنها ما زالت على قيد الحياة ، تبرأ منها والدها “ محمد محمود ” .

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.