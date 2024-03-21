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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تهرب لهذا السبب

صدى البلد

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 12 من مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة " والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة عدد من الاحداث ،حيث تزوجت شيماء " سلمي أبو ضيف " من فوكس بشكل صوري ، بعد ان علم والدها بتواجدها علي منصات التواصل الاجتماعي ، ثم تشاجرت معه وانتهي الامر بالطلاق .

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وقامت هبه تاتو بتسريب فيديو رقص شيماء من حنتها ، ليهاجم الاعلام والمشاهدين باعتبار الفيديو خادش للحياء ، وقررت شيماء من بعدها الهروب من المنزل ، خوفًا من غضب والدها .


وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة إسلام إبراهيم أحمد فهيم سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة منصة شاهد vip

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