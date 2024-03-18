أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 9.. انتصار تدخل المستشفى بسبب فيديوهات سلمى أبو ضيف

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار.

وحملت الحلقة التاسعة من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة العديد من الاحداث ومنها قيام حسن "عمر يوسف" بالتقدم الي خطبة شيماء " سلمي أبو ضيف " من والدها ، الا انهما اتفقا علي عدم الحديث في الامر حتي تمر فترة علي وفاة خالها.

واصيبت حمدية "انتصار" بشبه جلطة بعد ان شاهدت الفيديوهات التي كانت تبثها شيماء، وقد اضطرت الأخيرة إلي الاستدانة من مدير أعمالها "فوكس" أموالا مقابل تقديم إعلانات لصالحه، ووقع معها علي ورق بذلك.

تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.