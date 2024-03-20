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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلي نسبة مشاهدة الحلقة 11.. محمد محمود يعرف حقيقة فيديوهات سلمي أبو ضيف

صدى البلد

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 11 من مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة " والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار .

وحملت الحلقة 11 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة عدد من الاحداث ، حيث قامت نسمة " ليلي أحمد زاهر " بالتشاجر مع شقيقتها شيماء وضربها في الشارع .

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فيما اذيع الكليب الذي شاركت فيه شيماء وحظي علي نسبة مشاهدة عالية ، وهو ما ادي الي معرفة والدها " محمد محمود " به .

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة إسلام إبراهيم سلمى ابو ضيف أحمد فهيم

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