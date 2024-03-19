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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 10 ..ليلى أحمد زاهر تنصب فخًا لـ سلمى أبو ضيف

أعلى نسبة مشاهدة
أعلى نسبة مشاهدة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة العاشرة من مسلسل " أعلى نسبة مشاهدة " والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار .

وحملت الحلقة العاشرة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة عدد من الاحداث ومنها رفض والد شيماء " محمد محمود " لحسن بعد ان قامت نسمة بإبلاغ والدها بسوء اخلاقه .

فيما اجبر فوكس " شيماء " تقديم فيديو كليب يحتوي علي مشاهد رقص ، بسبب العقد الذي قامت بالإمضاء عليه حتي تحصل علي أموال لعلاج والدتها ، فيما اتفقت نسمة " ليلي أحمد زاهر " مع بلوجر شهيرة لعم فخ لشقيقتها شيماء ، حتي يتم تصويرها وهي تقوم بالرقص دون علمها .

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وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف فرح يوسف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة منصة شاهد vip منصة شاهد

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