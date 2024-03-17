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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلي نسبة مشاهدة الحلقة 8 .. سلمي أبو ضيف تعترف لشقيقتها بحقيقة عملها

صدى البلد

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” علي منصة شاهد vip  ، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة من بطولة سلمي أبو ضيف عددا من الأحداث ، ومنها اعتراف حسن  “عمر يوسف ” بحبه لشيماء “ سلمي أبو ضيف ” الا ان خالها بندق “ أحمد فهيم ” حذرها منه .

فيما اعترفت شيماء “ سلمي ابو ضيف ” لشقيقتها امال “ فرح يوسف ” بحقيقة عملها ، بعد ان شكت الاخيرة في وجود علاقه تجمعها بزوجها .

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وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة منصة شاهد vip

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