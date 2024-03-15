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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 5 .. سلمى أبو ضيف تسدد ديون انتصار

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ”من بطولة سلمي أبو ضيف وانتصار ، عبر منصة شاهد ، وذلك قبل عرضها علي شاشات التليفزيون . 

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” عدد من الاحداث ، ومنها بدء شيماء تنفيد اعلانات لصالح عدد من المحلات وقد حصلت علي اموال وقامت بتسديد ديون والدتها حمدية “ انتصار ” . 

مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»

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كما قامت شيماء “ سلمي أبو ضيف ” وشقيقتها نسمة “ ليلي أحمد زاهر ” بالذهاب الي الحفل الذي اقامته كاميليا “ هند عبد الحليم ” ، الا ان المنظمين رفضوا دخول شقيقتها . 

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف ليلي احمد زاهر إسلام إبراهيم هند عبد الحليم

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