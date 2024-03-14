مواعيد عرض مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»

تعرض اليوم، الخميس، الحلقة الخامسة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

كما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” في تمام السابعة الواحدة ظهرًا على قناة mbc مصر 2، والإعادة في الثامنة والنصف مساءً على ذات القناة.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث الحلقة الخامسة

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عدا من الأحداث الهامة، ومنها قيام زوج آمال “فرح يوسف” بضربها وتطليقها، بعد أن علم أنها قامت بيبع مصوغاتها حتى تساند اهلها في أزمتهم المالية، إلا أنه عاد وقام بردها مرة أخرى.

فيما أبلغ أحد الأشخاص عائلة حمدية ان شقيقها بندق “أحمد فهيم” قام بالانتحار من أعلى أحد الكباري، وقامت البلوجر الشهيرة “إلهام صفي الدين” برمي زجاجات من النار على غرفة شيماء، لتشتعل النيران فيها.