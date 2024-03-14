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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلي نسبة مشاهدة الحلقة 5 .. حريق متعمد في غرفة سلمي أبو ضيف

صدى البلد

أذاعت منصة “شاهد” الحلقة الخامسة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قبل عرضها على شاشات التليفزيون في الثانية عشرة صباحًا.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة عدد من الاحداث الهامة ، ومنها قيام زوج أمال “ فرح يوسف ” بضربها وتطليقها ، بعد ان علم انها قامت بيبع مصوغاتها ، حتي تساند اهلها في ازمتهم المالية ، الا انها عاد وقام بردها مرة اخري . 

فيما اضطرت حمدية “ إنتصار ” الي تنفيذ ما طلبته منها السيدة التي كانت تعمل لديها ، ووضعت السحر لسيدة اخري داخل منزلها ، بعد ان هددتها بطرد زوجها من العمل . 

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فيما ابلغ احدي الاشخاص عائلة حمدية ان شقيقها بندق “ أحمد فهيم ” قام بالانتحار من اعلي احدي الكباري ، وقامت البلوجر الشهيرة “ إلهام صفي الدين ” برمي زجاجات من النار علي غرفة شيماء ، لتشتعل النيران فيها . 

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة انتصار أحمد فهيم

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