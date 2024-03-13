أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 4.. سلمى أبو ضيف تروج لمحلات بعد شهرتها

أذاعت منصة “شاهد” الحلقة الرابعة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قبل عرضها على شاشات التليفزيون في الثانية عشرة صباحًا.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" العديد من الأحداث، ومنها بدء شيماء "سلمر أبو ضيف" في قبول عرض تقديم إعلانات لمحلات مقابل الحصول على أموال.

وأثناء قيام شيماء بعمل إعلان داخل غرفتها فوجئت بدخول والدها، ولم تستطع أن تغلق اللايف، مما جعل المشاهدين يستمعون إلى حديثه مع بناته لتزداد نسب المشاهدة.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.